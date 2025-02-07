«Спартак» и «Зенит» сделали красивый финал

В Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби, завершился групповой этап и определились пары стыковых матчей за первое, а также за третье и пятое места. Главный приз представительного футбольного турнира разыграют «Зенит» и «Спартак». Петербуржцев вывела в финал победа над «Ростовом» — 2:1. Красно-белые же одолели «Динамо» — 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч чемпионата России по футболу 2024/2025 между командами «Зенит» и «Спартак»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Матч чемпионата России по футболу 2024/2025 между командами «Зенит» и «Спартак»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В группе В перед заключительным, третьим туром с четырьмя очками лидировал ЦСКА, который провел уже оба матча. Армейцы вообще могли досрочно гарантировать себе первое место и выйти в финал Зимнего кубка РПЛ, но позволили «Зениту» вырвать ничью в самом конце очной встречи, а затем уступили ему по пенальти. В итоге петербуржцам для того, чтобы опередить столичный клуб, нужно было обыграть «Ростов», и обязательно в основное время.

Впрочем, их главный тренер Сергей Семак дал понять, что не ставил перед своей командой конкретных турнирных задач и выпустил отнюдь не основной состав. Ростовчане, которые уже не имели шансов на первенство в группе, наоборот, предстали практически в оптимальном виде и в первом тайме владели заметным игровым преимуществом.

«Зенит» много оборонялся, а на 34-й минуте несколько неожиданно открыл счет.

Андрей Мостовой подал в штрафную площадь на Ильзата Ахметова, тот вроде бы не совсем удачно обработал мяч и тем не менее головой переправил его в сетку. Отличная возможность восстановить равенство была у Мохаммада Мохеби, однако под удар ростовского иранца с убойной позиции успел броситься защитник Дмитрий Чистяков.

После перерыва Семак все-таки выставил состав, который он наигрывает к рестарту сезона, в том числе на поле появился дорогостоящий новичок Луис Энрике, приобретенный, по данным Transfermarkt, за €33 млн. Естественно, «Ростову» пришлось отказаться от футбола с акцентом на атаку. «Зенит» тоже не доминировал, но впереди действовал острее. Правда, острота исходила не от Энрике, который никак не проявил себя на правом фланге и переместился на левый.

Окончательно все решил гол на 85-й минуте, когда Максим Глушенков закинул мяч на ход Лусиано Гонду и аргентинец точно пробил в касание.

И хотя Максиму Радченко удалось быстро сократить разницу, петербуржцы удержали победный результат — 2:1. В концовке у них мог отличиться и Энрике, но его прорыв нейтрализовал голкипер Рустам Ятимов. Таким образом, «Зенит» набрал пять очков и вышел в финал Зимнего кубка РПЛ.

В группе А первое место разыграли между собой «Спартак» и «Динамо», а вот «Краснодар», несмотря на трехочковую победу в матче с бело-голубыми, уже не претендовал на попадание в финал. Причем красно-белых по дополнительным показателям устраивало даже минимальное поражение, и в принципе их противостояние с «Зенитом» в борьбе за трофей выглядело весьма привлекательно для столь представительного турнира. Но московские дерби тоже традиционно носят принципиальный характер независимо от условий, в которых они проходят, и динамовцы очень серьезно настроились на «Спартак».

Первый опасный момент создали подопечные Деяна Станковича, когда Тео Бонгонда не сумел замкнуть подачу Олега Рябчука с близкой дистанции. Однако команда Марцела Лички ответила не менее опасно, когда уже Артур Гомес замыкал навес с правого края, и неизвестно, чем бы закончился эпизод, если бы не блок защитника Даниила Денисова. Едва ли не самым активным у бело-голубых был Бителло, который оказался в центре скандала, не явился на первый тренировочный сбор и пытался трудоустроиться в другой клуб вопреки действующему контракту. Судя по всему, конфликт можно считать исчерпанным, как минимум до конца текущего сезона бразилец будет выступать за «Динамо». При этом в дебюте матча захромал Луис Чавес, которого заменил Хорхе Карраскаль.

В первом тайме игра получилась предельно вязкой и изобиловала нарушениями правил. «Спартак» не нанес ни одного удара в створ и повел на 33-й минуте только благодаря стечению обстоятельств.

Николас Маричаль отдал просто ужасный пас назад Игорю Лещуку, а вратарь не смог укротить мяч, летевший в ворота. Формально именно он сделал последнее касание, но автогол записали на уругвайского защитника. Повезло красно-белым и в начале второго тайма, когда Фабиан Бальбуэна на добивании угодил в перекладину, а предшествовал этому сейв спартаковского голкипера Александра Максименко. Вскоре еще и Роберто Фернандес зарядил в верхний каркас.

После двух таких тревожных звонков подопечные Станковича тоже активизировались и наконец-то попали в створ. Манфред Угальде пробил в ближний угол с передачи Кристофера Мартинса от лицевой линии, и Лещук ногой отразил удар коста-риканского бомбардира. Основные составы больше так и не забили, а к 70-й минуте обе команды произвели массовые замены. Отметим, что у красно-белых дебютировал недавно перешедший из ЦСКА вратарь Илья Помазун. Работы у него было немного, а с угрозой от Дениса Бокова он уверенно справился. Курьезный гол в собственные ворота так и остался единственным в этой встрече, зато судья предъявил аж восемь желтых карточек.

«Спартак» победил 1:0 и с шестью очками стал первым в группе.

Теперь в финале, который состоится 11 февраля и обещает интригующую развязку Зимнего кубка РПЛ, он сразится с «Зенитом». Накануне «Краснодар» и ЦСКА сыграют в матче за третье место, а «Динамо» и «Ростов» поборются за пятое.

Александр Ильин