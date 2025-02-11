Минфин объяснил причины резкого роста дефицита бюджета в январе

Дефицит федерального бюджета за январь составил 1,7 трлн руб. (0,8% ВВП), следует из отчета Минфина. Так, в этом году дефицит бюджета уже превысил годовой план в 1,17 трлн руб. В январе 2024 года он достиг 124 млрд руб. (0,1% ВВП).

Январские доходы в бюджете составили 2,6 трлн руб., что превышает сумму доходов в аналогичный период прошлого года на 11,4%. Основную часть составили нефтегазовые доходы (1,8 трлн руб.), которые превысили плановый уровень настолько, что сформировали «устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов». В этой части Минфин зафиксировал «устойчивую положительную динамику».

Объем расходов в январе составил 4,377 трлн руб., что выше уровня предыдущего года на 73,6%. «Это... обусловлено опережающим финансированием расходов внутри первого квартала и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом»,— пояснили в министерстве. По сообщению пресс-службы, рост расходов связан с оперативным заключением контрактов и авансированием некоторых из них.

Некоторые расходы текущего года уже оплачены за счет авансовых доходов, сформированных в конце прошлого года. Это, по оценке министерства, позволит сделать структуру бюджетных ассигнований более гибкой даже при условии роста ключевой ставки.

Подробнее о федеральном бюджете — в материале «Ъ» «Бюджетным кредитам переопределили цель».