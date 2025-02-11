Сценариста Светлану Петрийчук этапируют в колонию, в какую именно — пока неизвестно, сообщает Telegram-канал ее группы поддержки. В июле 2024 года Светлану Петрийчук и режиссера Евгению Беркович приговорили к шести годам по делу об оправдании терроризма из-за постановки «Финист — Ясный Сокол».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Сегодня ранним утром Свету после 649 дней в СИЗО-6 "Печатники" отправили по этапу»,— говорится в сообщении группы поддержки.

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук были признаны виновными по ст. 205.2 (публичные призывы, оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ 8 июля 2024 года 2-м Западным окружным военным судом. 25 декабря того же года Апелляционный военный суд постановил смягчить приговор Евгении Беркович на пять месяцев, Светланы Петрийчук — на два месяца. Проведенное в СИЗО время — с 4 мая 2023 года — им зачтут из расчета день за день. Право на условно-досрочное освобождение они получат в 2026 году.

4 февраля из СИЗО начали этапировать Евгению Беркович. 6 февраля стало известно, что она будет отбывать наказание в ИК-3 в Костромской области.

Пьеса «Финист — Ясный Сокол» рассказывает истории женщин, которые знакомились в соцсетях с последователями радикального ислама и уезжали в Сирию. Следствие усмотрело в постановке признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Полина Мотызлевская