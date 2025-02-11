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В Башкирии за год число ДТП сократилось на 26%

По данным республиканского Центра организации дорожного движения, в 2024 году в Башкирии произошло 2,68 тыс. ДТП, это на 26% меньше, чем в 2023 году (3,62 тыс.). В прошлом году на территории республики в автомобильных авариях погибли 359 чел. (снижение на 8%, против 391 в предыдущий год), пострадали 3,27 тыс. человек (снижение на 25%).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самыми частыми нарушениями в 2024 году были превышение скорости на 20-40 км/ч (5,6 тыс.), превышение скорости на 40-60 км/ч (266,62 тыс. случаев), выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (229,94 тыс.), проезд на запрещающий сигнал светофора (154 тыс.), езда без ремней безопасности (136,42 тыс.).

Система автоматизированной фиксации нарушений ПДД начала функционировать в республике в 2012 году. В 2024 году в Башкирии насчитывается 1,82 тыс. комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Майя Иванова

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