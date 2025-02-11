Производство индейки в России в 2024 году выросло на 3,8%

В 2024 году отечественное производство мяса индейки выросло на 3,8%. Убойный вес составил 436 тыс. тонн, передает «Мясной экспорт» слова президента «АГРИФУД Стретеджис» Альберта Давлеева. При этом общий рост в отрасли птицеводства составил 2,1%.

Россия занимает первое место в Европе по производству индюшатины и второе место в мире. Крупнейшим производителем остается Группа компаний «Дамате», она значительно расширила ассортимент своей продукции и покрывает своей сетью почти всю Россию.

Доля пяти крупнейших производителей этого мяса возросла почти до 85%, а доля подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств составила чуть более 6%. Основные причины такого разрыва — ограниченная доступность инкубационного яйца для частных ферм и развитие сетевой торговли.

Согласно данным ИА ИМИТ, в прошлом году Россия экспортировала 27,7 тыс. тонн индейки, что на 8% превышает показатель 2023 года. Крупнейшими импортерами стали Китай (59,5%), Конго и Бенин. При этом в Китае российская индюшатина занимает почти 100% рынка — 16 тыс. тонн. Россия также начала поставлять свою продукцию в Саудовскую Аравию и в ОАЭ.

Главной проблемой российских производителей индейки является недопоставка инкубационных яиц. В 2024 году их импорт упал на 23% — с 23 млн до 17,5 млн штук. Причиной этого стали вспышки гриппа птиц в Европе и Северной Америке — главных центрах производства мяса индейки. Однако отечественным производителям удалось скомпенсировать эти потери и даже нарастить собственное производство яиц для инкубации до 34,5 млн штук.

Подробнее о мясной отрасли России читайте в материале «Ъ» «Мясо дорожает отчасти».