Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Производство индейки в России в 2024 году выросло на 3,8%

В 2024 году отечественное производство мяса индейки выросло на 3,8%. Убойный вес составил 436 тыс. тонн, передает «Мясной экспорт» слова президента «АГРИФУД Стретеджис» Альберта Давлеева. При этом общий рост в отрасли птицеводства составил 2,1%.

Россия занимает первое место в Европе по производству индюшатины и второе место в мире. Крупнейшим производителем остается Группа компаний «Дамате», она значительно расширила ассортимент своей продукции и покрывает своей сетью почти всю Россию.

Доля пяти крупнейших производителей этого мяса возросла почти до 85%, а доля подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств составила чуть более 6%. Основные причины такого разрыва — ограниченная доступность инкубационного яйца для частных ферм и развитие сетевой торговли.

Согласно данным ИА ИМИТ, в прошлом году Россия экспортировала 27,7 тыс. тонн индейки, что на 8% превышает показатель 2023 года. Крупнейшими импортерами стали Китай (59,5%), Конго и Бенин. При этом в Китае российская индюшатина занимает почти 100% рынка — 16 тыс. тонн. Россия также начала поставлять свою продукцию в Саудовскую Аравию и в ОАЭ.

Главной проблемой российских производителей индейки является недопоставка инкубационных яиц. В 2024 году их импорт упал на 23% — с 23 млн до 17,5 млн штук. Причиной этого стали вспышки гриппа птиц в Европе и Северной Америке — главных центрах производства мяса индейки. Однако отечественным производителям удалось скомпенсировать эти потери и даже нарастить собственное производство яиц для инкубации до 34,5 млн штук.

Подробнее о мясной отрасли России читайте в материале «Ъ» «Мясо дорожает отчасти».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...