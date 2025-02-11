В Жигулевске заведено дело о разглашении персональных данных ребенка в домовом чате
Прокуратура Жигулевска проверила доводы местной жительницы о незаконном разглашении персональных данных ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе проверки было установлено, что председатель товарищества собственников недвижимости опубликовала в общедомовом чате Telegram без согласия законного представителя несовершеннолетней персональные данные девочки — фамилию, имя и имеющееся заболевание.
В отношении женщины-председателя было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ «Обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных»
«Материалы направлены для рассмотрения в мировой суд»,— заявили в надзорном ведомстве.