Генпрокуратура потребовала экстрадировать из Чехии экс-ведущую «Вестей»

Генпрокуратура России потребовала экстрадировать из Чехии бывшую ведущую ВГТРК Фариду Курбангалееву (признана иноагентом) в связи с уголовным преследованием. Об этом журналистка сообщила в соцсетях, опубликовав письмо от чешской полиции о назначении ей адвоката по делу об экстрадиции.

Из письма следует, что дело будет рассматривать Городской суд Праги. «В письме не говорится, что именно стало поводом для требования моей выдачи, но я предполагаю, что речь идет о двух уголовных делах, заведенных на меня прошлым летом»,— написала Фарида Курбангалеева (иноагент). Она добавила, что откажется от услуг государственного адвоката.

26 июня 2024 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал журналистку по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) (были объединены в одно производство 14 июня). Тогда же Фарида Курбангалеева (иноагент) была внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. В октябре ее объявили в международный розыск.

С 2007 года Фарида Курбангалеева (иноагент) работала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия-1». В 2014 году она покинула канал. С 2018 года журналистка живет в Праге и развивает свой YouTube-канал.

Полина Мотызлевская