«Атомстройкомплекс» начал готовить площадку под строительство в Березовой роще

Уральский застройщик «Атомстройкомплекс» приступил к расчистке территории под застройку в Березовой роще Академического района. Рабочие приступили к частичной вырубке деревьев, но на территорию пришли протестующие местные жители. Напомним, ранее мэр города Алексей Орлов заявлял, что с застройщиком была достигнута договоренность – 7 га будут отданы под новое строительство, еще 5 предусмотрено под размещение школы и детского садика, 16 га парка девелопер сохранит и благоустроит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как прокомментировали «Ъ-Урал» в директор по управлению проектами АО «Корпорация "Атомстройкомплекс"» Дмитрий Фарафонов, компания действительно приступила к расчистке территории. «Вдоль ул. Краснолесья стартовала подготовка земельного участка под строительство. Работы ведутся в строгом соответствии с законом, на участке площадью 3,8 га, который находится в собственности у застройщика»,– рассказал Дмитрий Фарафонов.

По его словам, согласно утвержденному проекту планировки территории на участке построят жилье с подземным паркингом, а также помещениями под магазины и предприятия сферы услуг, запланировано продление проезда от ул. Чкалова до ул. Краснолесье еще на 0,5 км. «С другой стороны от местного проезда уже летом стартует благоустройство парка, площадь которого составит 16 га – над проектом работает Ботанический сад УрО РАН. Концепция благоустройства парка утверждена экспертным советом по общественным пространствам администрации Екатеринбурга; сейчас в соответствии с техническим заданием, выданным управлением города, ведется подготовка рабочей документации»,– добавил представитель застройщика.

Как рассказали «Ъ-Урал» в мэрии, застройщик начал работы на своем земельном участке и в своем праве. «Действия собственника не комментируем, но отмечаем, что сейчас ведется расчистка участка, который по плану отведен под застройку. Участок с деревьями под парк - почти половина от пятна застройки - будет сохранен»,– прокомментировали в администрации.

Мария Игнатова