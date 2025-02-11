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Коммерсантъ FM
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Госдума приняла в первом чтении проект о защите русского языка

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий использование англицизмов и слов на иностранном языке на вывесках магазинов, в названиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов. В случае принятия документ обяжет использовать русский язык на вывесках и витринах, дополняя надписи иностранными словами «по усмотрению изготовителя».

Проект поправок к закону «О государственном языке РФ» внесен в октябре 2023 года группой депутатов «Единой России», среди которых Елена Ямпольская (ныне — советник президента), Максим Топилин, Сергей Пахомов и Александр Хинштейн (ныне — врио губернатора Курской области). Депутаты считают, что на вывесках не должно быть в том числе таких слов, как coffee, fresh, sale, shop, open (примеры приведены в пояснительной записке к поправкам).

В материалах к проекту депутаты также ссылаются на поправки к закону «О государственном языке РФ», принятые в феврале 2023 года. Изменения обязали соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их и допустимые иностранные слова со справочниками, разработанными правительством. В апреле 2024 года президент подписал закон о создании Национального словарного фонда, который объединит нормы русского языка, закрепленные в классических нормативных словарях. Фонд планируется создать к 2027 году.

О законопроекте — в материале «Ъ» «Русский язык вновь поддержали словом».

Полина Мотызлевская

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