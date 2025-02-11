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В Екатеринбурге стройкомпания задерживала зарплату 21 сотруднику три месяца

Компания «Стройгрупп» в Екатеринбурге выплатила более 4 млн руб. 21 сотруднику после вмешательства прокуратуры. Им задерживали зарплату на протяжении трех месяцев, деньги выплачены в полном объеме, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники ведомства во время проверки выяснили, что организация не выплатила работникам зарплату за октябрь-декабрь 2024 года. Прокуратура внесла представление генеральному директору компании с требованием устранить нарушения и возбудила административные дела за нарушение норм трудового законодательства. Также материалы были направлены в следственные органы, где в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы работодателем в установленный законом срок).

Напомним, в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) ООО «Крокус-Строй» задолжала работникам более 9 млн руб. В ноябре 2024 года компания не выплатила зарплату 87 сотрудникам, по требованию прокуратуры компания устранила задолженность.

Ирина Пичурина

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