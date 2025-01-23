Югорская компания задолжала сотрудникам более 9 млн руб.

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) ООО «Крокус-Строй» задолжала работникам более 9 млн руб., сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. Компания по требованию ведомства устранила задолженность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года компания не выплатила зарплату 87 сотрудникам. Прокурор города внес организации представление, которое было удовлетворено. Руководителя признали виновным по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Ему назначили наказание в виде штрафа.

Ранее работнику в Екатеринбурге выплатили 1,4 млн руб. задолженности по зарплате. Юридическое и должностное лица организации были привлечены к штрафам на общую сумму 121 тыс. руб.

Анна Капустина