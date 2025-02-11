Трамп: по украинскому урегулированию есть прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в вопросе украинского урегулирования. Он выразил надежду на проведение переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«На прошедшей неделе достигли значительного прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами. Надеюсь, что-то получится»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News.

По данным Bloomberg, в ближайшие недели спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог намерен представить господину Трампу варианты урегулирования конфликта. Для этого он направится в Европу для переговоров с европейскими дипломатами.

О том, что Россия и США признают интенсификацию переговоров по Украине, но не раскрывают их суть,— в материале «Ъ».