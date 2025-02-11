Bloomberg: Келлог не приедет в Москву во время командировок для мирного плана

Спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог вскоре прилетит в Европу, где будет вести консультации по украинскому конфликту, и на их основе представит президенту Дональду Трампу несколько вариантов того, как этот конфликт можно завершить, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кит Келлог будет собирать информацию и мнения должностных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля), во время визитов в европейские столицы и в Киев. В Москву он приезжать не планирует, отмечает агентство. На эти поездки и подготовку вариантов для господина Трампа, пишет Bloomberg, может уйти несколько недель.

Господин Келлог будет, в частности, обсуждать готовность стран ЕС взять на себя ведущую роль в вопросах обеспечения безопасности для поддержки возможного мирного соглашения, пишет агентство. Сами США в рамках украинского урегулирования войска в ЕС направлять не собираются, и намерены ограничиться другими формами поддержки соглашения.

Помимо этого, как пишет Bloomberg, господин Келлог, возможно, обсудит с европейскими партнерами увеличение расходов на оборону, усиление санкций в отношении российского энергетического сектора, использование замороженных российских активов.

Россия и США признают интенсификацию переговоров по Украине, но не раскрывают их суть — в материале «Ъ».