Посла России вызвали в МИД Финляндии из-за нарушения воздушного пространства

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова. Там заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство иностранных дел РФ Фото: Министерство иностранных дел РФ

«МИД Финляндии сегодня вызвал посла России и запросил у него объяснений относительно предполагаемого нарушения воздушного пространства»,— сообщило внешнеполитическое ведомство Финляндии в соцсети X.

Минобороны Финляндии заявляло, что «российский государственый самолет подозревается в нарушении воздушного пространства». Там уточнили, что инцидент произошел 7 февраля в Финском заливе. Был ли самолет военный или гражданский, не уточняется. Он провел в воздушном пространстве Финляндии несколько минут.