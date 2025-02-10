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Коммерсантъ FM
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Посла России вызвали в МИД Финляндии из-за нарушения воздушного пространства

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова. Там заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны.

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Фото: Министерство иностранных дел РФ

«МИД Финляндии сегодня вызвал посла России и запросил у него объяснений относительно предполагаемого нарушения воздушного пространства»,— сообщило внешнеполитическое ведомство Финляндии в соцсети X.

Минобороны Финляндии заявляло, что «российский государственый самолет подозревается в нарушении воздушного пространства». Там уточнили, что инцидент произошел 7 февраля в Финском заливе. Был ли самолет военный или гражданский, не уточняется. Он провел в воздушном пространстве Финляндии несколько минут.

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