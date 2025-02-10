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Коммерсантъ FM
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Трамп поделился фразой Путина о Европе «у ног господина»

Президент США Дональд Трамп перепостил статью CNBS, в которой приведен комментарий президента России Владимира Путина о его политике. Господин Путин в нем говорит, что господин Трамп «наведет порядок» и Европа «встанет у ног хозяина».

Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В посте Дональда Трампа в соцсети Truthsocial нет ничего, кроме ссылки на материал CNBS от 3 февраля. «Путин заявил, что Европа "встанет у ног господина", поскольку тарифы Трампа встревожили союзников»,— говорится в названии статьи.

Владимир Путин сделал комментарий 2 февраля. Он также говорил, что у Дональда Трампа «другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо». По его словам, у властей стран Евросоюза нет мужества, чтобы отстаивать свои интересы.

Дональд Трамп после вступления в должность президента США ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. 9 февраля господин Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».

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