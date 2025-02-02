Путин заявил, что Трамп быстро «наведет порядок» среди европейских элит

Президент России Владимир Путин считает, что европейским лидерам больше нравился экс-президент США Джо Байден, а после победы Дональда Трампа на выборах они растерялись. Тем не менее, по мнению господина Путина, новый глава Белого дома сможет «навести порядок» в ближайшее время.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин также отметил качества 47-го президента США. «У Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике и других вопросах. Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите,— это произойдет быстро, скоро,— все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места»,— сказал президент России в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Господин Путин также сказал, что у глав стран ЕС, в отличие от их предшественников, нет мужества, чтобы отстаивать свои интересы. А те европейские элиты, что запрещают альтернативные политические идеи, господин Путин назвал «политической мелюзгой».

После вступления в должность президента США Дональд Трамп пообещал, что введет пошлины в отношении продукции стран Евросоюза из-за «огромного дефицита» в торговле. Он объяснил, что Евросоюз не покупает американские автомобили и сельхозпродукцию, но при этом поставляет собственные машины «миллионами».

Подробнее о планах Дональда Трампа в области внешней политики — в материале «Ъ».