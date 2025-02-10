Минпромторг предложил ввести маркировку отопительных приборов

Минпромторг предложил с 1 сентября 2025 года ввести обязательную маркировку отдельных видов отопительных приборов. Ведомство также напомнило, что с 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года эта категория товаров включена в программу добровольной маркировки.

Проект постановления правительства о введении обязательной маркировки для отопительных приборов опубликован на портале проектов нормативных актов. Публичное обсуждение документа завершится 28 февраля.

Согласно проекту постановления, с 1 сентября может начаться регистрация всех участников оборота отопительных приборов. С 1 ноября они будут обязаны маркировать всю продукцию.

Сегодня, 10 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении обязательной маркировки косметики и бытовой химии, а также отдельных товаров бакалейной продукции. Оно вступит в силу с 1 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аптеки усилят маркировкой».