Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минпромторг предложил ввести маркировку отопительных приборов

Минпромторг предложил с 1 сентября 2025 года ввести обязательную маркировку отдельных видов отопительных приборов. Ведомство также напомнило, что с 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года эта категория товаров включена в программу добровольной маркировки.

Проект постановления правительства о введении обязательной маркировки для отопительных приборов опубликован на портале проектов нормативных актов. Публичное обсуждение документа завершится 28 февраля.

Согласно проекту постановления, с 1 сентября может начаться регистрация всех участников оборота отопительных приборов. С 1 ноября они будут обязаны маркировать всю продукцию.

Сегодня, 10 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении обязательной маркировки косметики и бытовой химии, а также отдельных товаров бакалейной продукции. Оно вступит в силу с 1 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аптеки усилят маркировкой».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...