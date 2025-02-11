«Кореана» встанет на полку

«Кореана» начала развивать в Санкт-Петербурге новый формат — магазины готовой корейской еды и азиатских товаров «Ко24». После открытия первой точки на Загородном проспекте сеть ресторанов собирается открыть еще несколько объектов и запустить франшизу. Подобная концепция вызовет интерес у молодежи, но потенциал ее тиражирования будет ограничен, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суммарная выручка ООО «Кореана фудс», «Кореана лайт» и «Кимчи ту гоу» в 2023 году составила 386,5 млн рублей, чистая прибыль — 27 млн рублей

Фото: ресторан «Кореана» Суммарная выручка ООО «Кореана фудс», «Кореана лайт» и «Кимчи ту гоу» в 2023 году составила 386,5 млн рублей, чистая прибыль — 27 млн рублей

Фото: ресторан «Кореана»

Сеть ресторанов «Кореана» в начале 2025 года открыла на Загородном проспекте, 70/2, магазин «Ко24», рассказал «Ъ-СПб» ее представитель. По его словам, это первая точка нового формата, где представлена готовая корейская еда и азиатские товары (снеки, напитки, соусы, уходовая косметика и др.). Часть площадей также займет зона кафе с 20 посадочными местами. До конца текущего года «Кореана» планирует запустить в Санкт-Петербурге три-пять подобных магазинов, после чего проект будет расширен по франшизе.

В управлении у «Кореаны» находится семь ресторанов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сооснователь сети Евгений Ким также развивает проекты «Кореана Light» и Kimchi to Go, каждый из которых включает восемь заведений. Суммарная выручка ООО «Кореана фудс», «Кореана лайт» и «Кимчи ту гоу» в 2023 году составила 386,5 млн рублей, чистая прибыль — 27 млн рублей, указано в системе «Контур.Фокус».

В условиях новой системы налогообложения, роста себестоимости блюд, зарплат и аренды существующим форматам становится сложнее выживать, говорит управляющий партнер сети «Кореана» Александр Ландарев. По его словам, мода на Корею и Азию находится в активной фазе, но традиционным магазинам, где продаются такие товары, необходима трансформация. Кроме того, стремление покупателей к экономии средств и времени стимулирует спрос на готовую еду, уточнил господин Ландарев.

Проект имеет перспективы, поскольку молодое поколение готово покупать необычные товары по более высокой цене, считает совладелец сети магазинов «Реалъ» Александр Мышинский. Интерес к Корее — сильный тренд, который находится на пике, указывает сооснователь сети Uppetit Антон Дулов. Однако решающее значение будет иметь не сама концепция, а качество ее реализации, уверен он.

Спрос на готовую еду растет, поэтому при условии гибкой ценовой политики проект будет востребован, ожидает глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Но у такого нишевого формата довольно ограниченный потенциал для тиражирования, предупреждает господин Мышинский. Крупные ритейлеры сейчас активно расширяют ассортимент азиатских товаров, что создаст дополнительную конкуренцию для новой сети, объясняет он.

По итогам 2024 году объем рынка готовой еды увеличился на 30% и превысил 970 млрд рублей, подсчитали в агентстве «Infoline-Аналитика». В этом году положительная динамика сохранится, что связано с ростом доходов населения, сокращением безработицы и нехваткой кулинарных навыков у молодежи, перечисляет господин Бурмистров. К тому же россияне все чаще живут поодиночке и им проще купить еду, чем готовить, замечает эксперт. При этом развитие рынка будут сдерживать высокая загрузка производственных мощностей у ритейлеров и поставщиков, а также дефицит кадров, осложняющий соблюдение стандартов качества, думает господин Бурмистров.

Константин Куркин