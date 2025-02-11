«Может произойти "очищение" рынка от недобросовестных игроков»

Депутаты Госдумы приняли законопроект, который ограничивает рекламу услуг по сопровождению банкротства граждан. Реклама, считают депутаты, не должна гарантировать освобождение от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей, а также призывать к их неисполнению. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов считает, что принятие этого законопроекта является важным шагом в регулировании рынка услуг по сопровождению банкротства физических лиц, который в последние годы демонстрирует существенный рост на фоне увеличения закредитованности населения.

Даниил Черных-Аипов

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«Новые требования к рекламе услуг банкротства, вероятно, приведут к значительным изменениям в маркетинговых стратегиях компаний, работающих в этой сфере. Прежде всего, должны исчезнуть агрессивные рекламные кампании с обещаниями быстрого и легкого списания всех долгов. Компании обязаны будут перейти к более сдержанной и информативной подаче материала, делая акцент на своем профессионализме, а не на простоте решения долговых проблем.

Ключевым положительным моментом закона является обязательное информирование о последствиях банкротства. Это крайне важно, поскольку многие граждане действительно не осознают, что банкротство имеет правовые последствия и влечет за собой серьезные ограничения: невозможность занимать руководящие должности, ограничения по получению новых кредитов, обязательное согласование крупных сделок с финансовым управляющим в течение пяти лет после завершения процедуры и ряд других.

Существенным преимуществом новых правил станет обязательное информирование о возможности бесплатного внесудебного банкротства через МФЦ. Это может значительно снизить расходы граждан, которые часто тратят последние средства на оплату услуг юридических компаний, не зная о существовании бесплатной альтернативы.

Однако у закона есть и потенциальные недостатки. Например, излишне жесткие ограничения рекламы могут привести к тому, что добросовестные компании, действительно качественно сопровождающие банкротство, столкнутся с трудностями в продвижении своих услуг. Это может привести к снижению конкуренции на рынке и, как следствие, к повышению конечной стоимости услуг. В перспективе может произойти "очищение" рынка от недобросовестных игроков, использующих агрессивный маркетинг; рост числа граждан, выбирающих процедуру внесудебного банкротства через МФЦ; компании, сопровождающие процедуру банкротства, будут вынуждены пересмотреть свои бизнес-модели в сторону повышения качества услуг и более прозрачного ценообразования. При этом важно отметить, что эффективность закона будет во многом зависеть от механизмов контроля его исполнения.

Необходим действенный мониторинг рекламы услуг банкротства и оперативное реагирование на нарушения со стороны контролирующих органов. В целом, несмотря на определенные недостатки, принятие этого закона можно оценить положительно. Он способствует повышению информированности граждан о последствиях банкротства и защищает от недобросовестной рекламы в ситуации, когда они особенно уязвимы из-за финансовых проблем.

В долгосрочной перспективе это должно привести к формированию более цивилизованного рынка услуг в сфере банкротства физических лиц. Важно также отметить, что этот закон является частью общей тенденции к усилению защиты прав потребителей финансовых услуг и повышению финансовой грамотности населения. В совокупности с другими мерами регулирования это должно способствовать более ответственному подходу граждан к решению своих финансовых проблем».