Завышение для полковника

Как стало известно «Ъ-Ростов», бывший начальник 547 военного представительства Минобороны России Андрей Сухомлин арестован по подозрению в мошенничестве и взяточничестве (ст. 159, ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для министерства обороны по завышенным ценам. Ущерб, причиненный бюджету, оценивается в 811 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-начальник 547 военного представительства Минобороны России заключен под стражу в рамках возбужденного в отношении него дела о мошенничестве и получении взятки (ст. 159, ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о полковнике Андрее Сухомлине.

Расследованием дела занимается Главное военное Следственное управление СК России. По версии следствия, Андрей Сухомлин согласовал кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции, выпускаемой в интересах государственных заказчиков. Как сообщил источник «Ъ-Ростов», за это офицер, по предварительным данным, получил от представителей предприятий 1 млн руб.

«Ущерб в деле составляет 811 млн руб., на эту сумму была завышена цена приобретаемой министерством продукции. В отношении руководителей также возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, под стражей находится директор по финансам ростовского подшипникового завода ООО “10-ГПЗ”», - отметил источник «Ъ-Ростов».

По его данным, Андрей Сухомлин был уволен с должности в мае 2023 года. Оперативники задержали его в Москве, там же была выбрана и мера пресечения.

Десятый подшипниковый завод не первый раз упоминается в уголовных делах. Так, в сентябре 2024 года в Ростове-на-Дону при передаче сотруднику регионального управления ФСБ 10 млн руб. был задержан сотрудник ПАО «Лукойл» Дмитрий Горохов. По версии следствия, подозреваемый действовал в интересах руководителей подшипникового завода ООО «10-ГПЗ», которые хотели добиться прекращения проверки предприятия правоохранителями. Проверка касалась мошенничества при поставке оборудование для нужд СВО. Предполагаемый посредник пытался бежать, но был задержан и арестован.

Кристина Федичкина