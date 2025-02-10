Киоски и павильоны попали в плохую кампанию

Городские власти в массовом порядке требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках. Районные администрации за последние четыре месяца подали в арбитражный суд Пермского края более 50 исковых заявлений, в которых требуют признать самовольными постройками и снести продуктовые киоски, павильоны с пекарнями, кофейнями и кафе. Заявления поданы даже к объектам, стоящим на земле Русской православной церкви. В мэрии говорят, что работа по выявлению самовольных построек ведется регулярно, а собственников уведомляют о нарушениях. Юристы отмечают разные перспективы этих исков и предполагают, что администрация может вести кампанию по сносу построек.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В последние четыре месяца администрации пяти районов Перми массово обращаются в суд по поводу сноса незаконных торговых объектов. Согласно картотеке арбитражного суда Пермского края, с ноября по февраль администрации пяти районов города суммарно подали в суд 54 исковых заявления, и в большинстве случаев мэрия требует признать самовольными и снести торговые объекты. Некоторые из спорных построек являются нестационарными торговыми объектами (НТО). Среди исков мэрии есть требования о признании незаконными и о сносе пристроек, возведенных к основным зданиям.

Некоторые иски поданы к ТСЖ, компаниям, управляющим домами и индивидуальным предпринимателям по поводу овощных и фруктовых киосков. Есть требование по сносу павильона микрофинансовой организации «Деньги-Актив» (ул. Маршала Рыбалко, 40), гаража с автосервисом (ул. Плеханова, 68в) и других объектов. Так, администрация Дзержинского района Перми подала иск к приходу храма во имя святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев по ул. Хабаровской, 68а. Истец просит демонтировать на участке храма два павильона без вывесок. По сведениям онлайн-справочника 2ГИС, на земле храма работают киоски по продаже рыбы и кондитерских изделий. Заявление администрации оставлено без движения для исправления недостатков.

Секретарь Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка пока не в курсе требований администрации к приходу храма. Подачу мэрией исков по признанию торговых построек самовольными и их сносу собеседник назвал «упорядочением» и подчеркнул, что такая работа ведется властями по всему городу. По его словам, на территории некоторых религиозных объектов в Перми находятся торговые павильоны. «Раз требуется, будем заниматься упорядочением. Этот вопрос в рамках претензий со стороны администрации нужно решать, либо делать другое назначение земли под торговыми объектами и платить налог с этого земельного участка, либо убирать строение»,— заметил господин Литовка.

Также администрация Ленинского района города просит суд обязать АО «Универсам „Семья“» и предпринимателя Руслана Валеева снести НТО и взыскать судебную неустойку. О каком объекте идет речь, в материалах дела на сайте суда не уточняется. Заявление тоже оставлено без движения. По данным «Ъ-Прикамье», власти добиваются демонтажа павильона, занятого автосервисом «Пятое колесо» возле универсама по ул. Борчанинова. Источник, знакомый с позицией АО «Универсам „Семья“», говорит, что при обозначении администрацией вопросов все законные претензии со стороны ответчиков были устранены без выхода в суд.

Из уже известных процессов — требования мэрии к владельцу ТЦ «Гостиный двор» Валерию Гусеву о сносе нежилых помещений возле торгового центра, требования к основателю ГК «Оникс» Демиду Кузьмичеву по демонтажу кафе возле ТЦ «Браво». Также суд просят обязать экс-владельца Гачи Шимтува Биняминова и Флурю Серину снести здание, пристроенное к супермаркету «Пятерочка» по ш. Космонавтов, 395д. От предпринимателя Олега Костарева требуют демонтировать незаконно пристроенный антресольный этаж к автомойке у стадиона «Трудовые резервы» по ул. Лумумбы, 2а. Это и требование сноса павильонов возле ТЦ «Апельсин» по ул. Маршала Рыбалко, 99б, по ул. Куйбышева, 47а, а также «Центра плова» по ул. Ленина, 66а.

В администрации Перми уточнили, что работа по выявлению самовольных построек ведется регулярно. Иски подаются в соответствии с Типовым положением о территориальных органах, утвержденным решением гордумы от 2013 года. Согласно ему, администрации районов уполномочены выявлять самовольные постройки и обращаться в суд с исками. При этом собственников спорных объектов уведомили о нарушении. «При осуществлении данных мероприятий были выявлены нарушения действующего законодательства в области градостроительной деятельности, такие как нарушения порядка оформления документов на право собственности, а также возведение и реконструкция объектов без разрешительной документации»,— сообщили в администрации.

Советник адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Павел Медведев назвал такую судебную практику администрации Перми обычной, направленной на ретроспективную проверку законности появления подобных объектов. В большинстве случаев проводится судебная экспертиза пристроек на предмет их капитальности и наличия нарушений в части градостроительных, пожарных, санитарных и прочих норм. «Такие нарушения могут быть устранимыми, и собственник в ходе процесса может сделать соответствующие изменения. В этом случае допустимо ожидать положительного результата для собственника объекта»,— полагает Павел Медведев.

Партнер юридической фирмы INTELLECT, кандидат юридических наук Александр Латыев подчеркнул, что одно и то же требование о сносе или реконструкции самовольной постройки может выдвигаться в связи с разными основаниями. Например, постройка может быть возведена на земельном участке, не предоставленном для нее, или размещать данный объект на этом участке вообще не допускается. Также объект может быть возведен без необходимых разрешений, или при его сооружении были нарушены строительные нормы и правила. В связи с разными основаниями у перечисленных исков разные перспективы удовлетворения, рассуждает Александр Латыев. «Можно лишь констатировать, что в администрации явно идет какая-то кампания по сносу построек, причина которой кроется, скорее всего, не в юридических, а в бюрократических соображениях»,— добавляет эксперт.

Евгения Ахмедова