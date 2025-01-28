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Ростовская область заняла второе место в ЮФО по числу разводов

В Ростовской области в январе-ноябре 2024 года на 1 тыс. браков приходилось более 720 разводов. Регион по этому показателю занял второе место среди регионов Южного федерального округа, следует из анализа данных Росстата. Первое место делят Краснодарский край и Астраханская область. На третье место вышла Калмыкия.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За минувший год на Дону число распавшихся семей увеличилось на 6,2%, по сравнению с 2023 годом. Так, на каждую тысячу браков в минувшем году пришлось более 720 разводов. Для сравнения, годом ранее на 1 тыс. браков приходилось почти 670 разводов.

На Кубани число разводов за январь-ноябрь 2024 года увеличилось на 3,8% по сравнению с 2023 годом. В Астраханской области количество распавшихся браков составило 13,6% за аналогичный период. Так, на 1 тыс. браков приходилось 678 и 854 разводов соответственно. В Калмыкии за год брак расторгли на 25% больше пар, чем годом ранее.

«Одна из причин разводов экономическая нестабильность, которая повлекла за собой ухудшение финансового благополучия граждан. Кроме того, увеличилось количество разводов по причине пристрастия одного из супругов к пагубным привычкам: алкоголизм, наркомания, игровая зависимость»,— заявила в разговоре с «Ъ-Ростов» семейный психолог клиники «Начало» Жизнева Наталья.

Снежана Стодольская

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