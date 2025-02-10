Reuters: правящая партия Косово теряет абсолютное большинство в парламенте

Правящая партия Косово «Самоопределение» лидирует на парламентских выборах, однако не набирает абсолютного большинства. Об этом свидетельствуют предварительные итоги после подсчета 88% бюллетеней, сообщает агентство Reuters.

«Предварительные результаты показывают одну истинную, точную и ясную вещь, и это то, что движение "Самоопределение" победило на выборах 9 февраля 2025 года»,— приводит агентство обращение лидера партии Альбина Курти к ее сторонникам (цитата по Reuters).

Как пишет Reuters, по предварительным подсчетам, правящая партия набрала 41,3% голосов. За ней следует оппозиционная Демократическая партия Косово с 21,8% голосов. Замыкает тройку Демократическая лига Косово, которая набрала долю 17,8%.

Текущие результаты свидетельствуют о том, что правительство Косово вновь возглавит действующий премьер Альбин Курти. Лидер партии «Самоопределение» возглавляет правительство республики с 2021 года. По информации Reuters, при господине Курти уровень безработицы в Косово упал с 30% до 10%. Альбин Курти также неоднократно публично высказывался за присвоение Косово статуса кандидата на прием в ЕС.

9 февраля в Косово прошли девятые парламентские выборы с момента окончания войны в Косово 1998–1999 годов.

О ситуации в Косово — в материале «Ъ» «Евросоюз пойдет по Балканам по-новому».

Анастасия Домбицкая