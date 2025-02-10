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обновлено 14:58

Курянина приговорили к 20,5 годам лишения свободы за госизмену и диверсию

Курский облсуд признал 31-летнего жителя Курска Максима Москалева виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) и диверсии, совершенной организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). По совокупности преступлений его приговорили к 20,5 годам лишения свободы, первые три из которых он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Также курянину назначили штраф в 250 тыс. руб. и ограничение свободы на полтора года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Получивший обвинительный приговор курянин ранее уже был судим

Фото: скриншот из видео объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

Суд согласился с позицией гособвинителя. Защита подсудимого просила назначить ему наказание ниже низшего предела с учетом признания вины, раскаяния, добровольного возмещения ущерба и так далее.

Предварительным расследованием уголовного дела занималось региональное управление ФСБ. По версии следствия, 24 января прошлого года осужденный в одном из мессенджеров начал переписку с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины. Выполняя задание представителя иностранной спецслужбы, он сделал фотографию вблизи одного из военных комиссариатов и отправил ее своему собеседнику. После этого по заданию куратора курянин поджег объект транспортной инфраструктуры. В прокуратуре региона уточнили, что за эти действия осужденный получил вознаграждения в размере 45 тыс. руб.

В конце января двум жителям Орловской области назначили 13 и 15 лет лишения свободы за поджог трех объектов жизнеобеспечения в регионе. Следствие и суд квалифицировали их действия как диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

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Алина Морозова

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