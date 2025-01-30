Двух орловчан приговорили к 15 и 13 годам лишения свободы за диверсии

Орловский облсуд признал виновными в совершении диверсий (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) двух местных жителей, которые подожгли три объекта связи и жизнеобеспечения в регионе. Их приговорили к 15 и 13 годам лишения свободы, три из которых они должны будут провести в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

В основу уголовного дела легли события июня 2024 года. Суд установил, что один из осужденных познакомился в мессенджере с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. По указанию собеседника он вместе со знакомым совершил диверсии.

В декабре прошлого года Белгородский облсуд признал жителя Прохоровского района, родившегося на Украине, виновным в госизмене, покушении на незаконную покупку взрывного устройства и подготовке к диверсии. Его приговорили к 20 годам лишения свободы, три из которых он также проведет в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима.

Анастасия Колпачева