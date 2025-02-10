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Депутаты Петербурга намерены обязать все такси оборудовать машины детскими креслами

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали законопроект федерального уровня, согласно которому предлагается обязать перевозчиков оборудовать такси детскими креслами. Документ также направлен на нормализацию тарифов на перевозки пассажиров с несовершеннолетними, сообщил парламентарий от фракции «Единая Россия» Андрей Рябоконь.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инициатива предполагает, что компании не будут устанавливать отдельные тарифы и взимать повышенную оплату за перевозку детей в сопровождении совершеннолетних лиц. При этом власти регионов предлагается наделить правом вводить меры господдержки компаний для осуществления перевозок многодетных семей по льготным тарифам.

Господин Рябоконь подчеркнул, что цель законопроекта — устранение дискриминации детей при оказании услуг такси. Соавтором документа стал депутат Алексей Цивилев («Единая Россия»).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге появились ограничения по локациям для подачи такси.

Татьяна Титаева

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