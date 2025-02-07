В Петербурге появились ограничения по локациям для подачи такси

В Санкт-Петербурге появились ограничения по локациям для подачи автомобилей такси. Теперь выбрать точку на карте в приложении «Яндекс Go» можно только в той зоне, которая не отмечена оранжевым цветом.

Как пояснили 78.ru в пресс-службе компании, в городе есть оживленные улицы, где запрещена остановка машин (например, у метро «Василеостровская»). Если попытаться поставить точку в этой зоне — приложение предложит пройти несколько метров и заказать такси в точке, свободной от ограничений. При этом такие «оранжевые» участки довольно небольшие — они покрывают лишь малые зоны у остановок общественного транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комтранс планирует оставить в Пулково только два места для заказа такси.

Дарья Астанина