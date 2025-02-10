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Коммерсантъ FM
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Акции «Группы Позитив» обновили минимум за два года

Акции «Группы Позитив» снижаются уже второй день. Сегодня, 10 февраля, стоимость бумаг компании на Московской бирже падала на 7,09%, до 1455 руб.

По состоянию на 14:10 мск снижение замедлилось до 5,91%, акции торгуются на уровне 1473,4 руб. Их падение началось 7 февраля на фоне публикации отчетности группы. За два дня они потеряли в цене более 12%, и стоимость акции обновила минимум с 15 февраля 2023 года, обратили внимание «РБК-Инвестиции».

Согласно отчетности «Группы Позитив», за 2024 год объем ее отгрузок вырос до 26 млрд руб., что оказалось ниже ожиданий менеджмента. В компании объяснили это тем, что на «традиционно сильный» четвертый квартал пришелся период ужесточения денежно-кредитной политики, в том числе повышения ключевой ставки.

ПАО «Группа Позитив» занимается разработкой программного обеспечения и предлагает решения в области информационной безопасности. С 2020 года входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. В 2023 году выручка группы по МСФО выросла на 61% в годовом выражении, до 22,2 млрд руб. За девять месяцев 2024-го ее выручка увеличилась на 16,8%, до 9,7 млрд руб.

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