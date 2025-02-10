В Госдуме предложили создать онлайн-реестр сборщиков на благотворительность

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила разработать законопроект об обязательной регистрации в специальном реестре физлиц, собирающих в интернете деньги на благотворительность. Проводить регистрацию предлагается через «Госуслуги». Она рассчитывает, что это снизит риски мошенничества.

Госпожа Занко высказала свою идею на круглом столе в Госдуме. Она уточнила, что нужно будет внести изменения в закон «О благотворительной деятельности». Предполагается, что лицо, планирующее благотворительный сбор, должно зарегистрироваться в реестре через «Госуслуги», получить идентификационный номер и завести отдельный банковский счет. Их нужно будет указывать при размещении сообщения о благотворительном сборе в соцсетях.

«Есть предложение создать реестр физических лиц—организаторов благотворительной деятельности в сети интернет... Такой реестр поможет снизить риски мошенничества, защитить средства от разного рода взысканий, более целенаправленно вести контроль органами безопасности и быстрее выявлять мошенников»,— сказала депутат (цитата по ТАСС).

В начале 2025 года Госдума должна рассмотреть законопроект о верификации некоммерческих организаций (НКО). Согласно документу, благотворительные фонды обяжут создавать официальные страницы в соцсетях. Они также будут должны проходить идентификацию и аутентификацию через «Госуслуги». В пояснительной записке уточняется, что инициативу подготовили в связи с мошенничеством от лица благотворительных организаций. По данным Генпрокуратуры, в 2023 году число таких случаев превысило 1,8 млн.

О пожертвованиях в адрес НКО — в материале «Ъ» «Общее благо выросло в цене».