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Коммерсантъ FM
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Володин анонсировал рассмотрение законопроекта о борьбе с мошенническими НКО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты в начале 2025 года начнут рассматривать законопроект о верификации некоммерческих организаций (НКО) в соцсетях. Он добавил, что инициатива обоснована ростом числа случаев мошенничества в сфере благотворительности.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В начале следующего года рассмотрим законопроект, защищающий граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций»,— написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.

В Telegram спикер Госдумы также спросил: «Поддерживаете принятие законопроекта?» На момент публикации новости из 39,9 тыс. проголосовавших 96% ответили «да». Ответ «нет» выбрал 1%, «все равно» — 3%.

Законопроект был внесен в Госдуму 12 декабря. Согласно документу, благотворительные фонды будут обязаны создавать официальные страницы в соцсетях. Они также будут должны проходить идентификацию и аутентификацию через «Госуслуги». Изменения предлагается внести в закон «О некоммерческих организациях».

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан в связи с мошенничеством от лица благотворительных организаций. По данным Генпрокуратуры, в 2023 году число таких случаев превысило 1,8 млн.

Подробнее о деятельности Госдумы — в материале «Ъ» «Традиционные законотворческие ценности».

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