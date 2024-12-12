Общее благо выросло в цене

В России действуют 130 тыс. социально ориентированных НКО (СОНКО), в которых трудятся более 500 тыс. человек, а помогают в этой работе еще около 4 млн волонтеров. Эти данные приводит Минэкономразвития, которое подвело итоги развития сектора за четыре года. В ведомстве подчеркивают, что за это время объем пожертвований в адрес СОНКО вырос в девять раз, а вклад этого сектора в ВВП страны достиг 1,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контейнер для сбора пожертвований на помощь больным детям в одном из столичных супермаркетов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Контейнер для сбора пожертвований на помощь больным детям в одном из столичных супермаркетов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минэкономразвития России подвело итоги развития сектора социально ориентированных некоммерческих организаций за четыре года. Речь идет об НКО, специализирующихся в области социального обслуживания, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры, искусства и любительского массового спорта. Ряд таких организаций играет существенную роль, поддерживая соответствующие направления деятельности правительства. Например, фонд «Подари жизнь» за 17 лет работы оказал помощь более 85 тыс. детей с онкологией.

Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова сообщила, что «несмотря на различные вызовы», численность СОНКО в России сохраняется на уровне 130 тыс. на протяжении всех четырех лет.

По итогам 2023 года, привела она данные ведомства, в СОНКО заняты более 530 тыс. человек и привлечено порядка 4 млн волонтеров. В 2022 году Минэкономразвития разработало даже специальную методику для оценки макроэкономического вклада сектора. На сегодняшний день этот показатель составляет около 1,6% от ВВП страны, заявила госпожа Илюшникова.

Наиболее внушительный рост показал объем пожертвований в адрес организаций сектора: с 10 млрд руб. в 2020 году до 90 млрд руб. в 2023 году.

Таким образом, показатель вырос в девять раз. Госпожа Илюшникова полагает, что свою роль сыграли налоговые преференции, которыми может воспользоваться бизнес. С 1 января 2023 года некоммерческие организации выплачивают 30% страховых взносов вместо прежних 20%, но для социально ориентированных НКО действует пониженный тариф — 7,6%. По решению Владимира Путина этот льготный режим продлили до конца 2026 года. Юрлица, которые участвуют в благотворительности, получают право причислять сделанные пожертвования (не только деньги, но и стоимость переданного имущества) определенным НКО к расходам компании, но не более 1% от выручки.

Отметим, что президент Владимир Путин затронул тему развития НКО во время традиционного заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник. Глава государства отметил, что волонтерские, благотворительные, гуманитарные, правозащитные НКО «заботят не собственная выгода и прибыль, а общее благо». По оценке президента, такие организации зарекомендовали себя «с самой лучшей стороны и в период пандемии, и сейчас, в ходе специальной военной операции».

«Предлагаю вместе подумать, как сделать регулирование деятельности некоммерческого сектора еще более современным, понятным и удобным, повысить его эффективность. И главное — дать больше возможностей для граждан реализовать себя в общественной жизни»,— призвал Владимир Путин.

Член СПЧ Юлия Назарова предложила увеличить лимит отнесенных к расходам компаний пожертвований с 1% до 3%. Директор фонда «Доброта Севера», председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова напомнила, что льгота была введена во время пандемии и «безусловно, повлияла на то, что бизнес стал тратить гораздо больше денег на поддержку НКО, на благотворительность через НКО». Госпожа Тополева-Солдунова заверила, что ОП РФ поддержит инициативу по увеличению лимита.

В Минэкономразвития отмечают и возросшую финансовую поддержку СОНКО на региональном уровне.

Если в 2020 году объем перечисленных средств составлял 58 млрд руб., то в 2023 году сумма превысила 87 млрд руб., уточнила Татьяна Илюшникова. При этом, согласно данным ведомства, первое место в рейтинге поддержки СО НКО и социальных предпринимателей в регионах РФ занимает Ленинградская область. Далее следуют Башкортостан, ХМАО и Челябинская область. Министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова, в частности, рассказала: если в 2021 году грантовая поддержка социальных предпринимателей составила 47,5 млн руб., то в 2024 году было поддержано 225 проектов на сумму 380 млн руб. Как отметила госпожа Иванова, некоммерческий сектор вовлекается в развитие внутреннего и въездного туризма, оказание физкультурно-оздоровительных услуг.

Наталья Костарнова