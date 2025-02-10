Эксперт: связи России и Китая не должны повлиять на отношения с Индией

Директор Международного фонда Вивекананды, бывший секретарь Совета национальной безопасности Индии Арвинд Гупта в интервью «Ъ» заявил, что Нью-Дели с осторожностью относится к геополитической ситуации между Вашингтоном, Пекином и Москвой. По его словам, Россия должна обеспечить, чтобы ее отношения с Китаем не повлияли на сотрудничество с Индией в области обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Международного фонда Вивекананды, бывший секретарь Совета национальной безопасности Индии Арвинд Гупта

Фото: Valdai Discussion Club Директор Международного фонда Вивекананды, бывший секретарь Совета национальной безопасности Индии Арвинд Гупта

Фото: Valdai Discussion Club

Эксперт подчеркнул, что так же связи Индии и США не должны влиять на ее взаимодействие с другими странами. «Прочные индийско-российские отношения окажут положительное влияние на глобальный мир и стабильность»,— отметил Арвинд Гупта. «В целом Индия и Россия столкнулись с различными региональными условиями и проблемами в области безопасности. У них также могут быть разные приоритеты, основанные на их национальных интересах. Однако если есть какие-либо расхождения, их можно устранить. Обе стороны должны обеспечить, чтобы их двусторонние отношения развивались независимо от какой-либо третьей страны. До сих пор Индии и России удавалось сохранять баланс в своих связях»,— добавил он.

В части российско-украинского конфликта, отметил Арвинд Гупта, Индия выступает за мирное урегулирование. «Премьер-министр Моди неоднократно заявлял, что нынешняя эпоха не должна быть эпохой войн и что споры следует разрешать путем диалога и дипломатии. Индия поддерживает прекрасные отношения с Россией, а также с США и другими западными странами. В этом и состоит сила индийской дипломатии»,— заключил господин Гупта.

Подробнее — в интервью «Ъ».

Лусине Баласян