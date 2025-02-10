Мавзолей Ленина закроется для профилактических работ на два месяца

Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади закроется на профилактические работы с 18 февраля по 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны (ФСО). Допуск посетителей будет запрещен в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены.

Обычно Мавзолей открыт для посетителей каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00. Профилактические работы в Мавзолее проводятся раз в полтора года. Поддержанием сохранности тела Владимира Ленина занимаются сотрудники научно-исследовательского центра биомедицинских технологий ВИЛАР. Последний раз Мавзолей закрывался на профилактику в 2023 году.

Полина Мотызлевская