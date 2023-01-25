Мавзолей Ленина закроют на профилактику на два месяца

Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт с 13 февраля по 15 апреля в связи с профилактическими работами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ. Также будет закрыт доступ к некрополю у Кремлевской стены. Обычно мавзолей открыт для посетителей четыре дня в неделю.

Мавзолей открыт для посетителей каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00. Профилактика, как правило, длится около полутора месяцев и проводится раз в два года, предыдущий раз она проводилась в 2022 году.

Мавзолей был создан через несколько месяцев после смерти Ленина 21 января 1924 года. Тело Ленина покидало мавзолей во время Великой Отечественной войны, тогда его вывезли в Тюмень.

Детали профилактических работ не раскрываются, однако известно, что в 2017 году они были связаны с поддержанием сохранности забальзамированного тела Ленина.

Мария Федотова