Церковь Англии не разрешила причащаться безалкогольным вином

Церковь Англии отклонила просьбу изменить правила святого причастия ради тех, кто не может употреблять алкоголь или хлеб, содержащий глютен.

Как сообщает The Guardian, с соответствующей просьбой накануне заседания Синода обратилась преподобная Элис Кемп. «Можно ли рассмотреть возможность легального использования безглютеновых и безалкогольных продуктов во время евхаристии, чтобы устранить несправедливость?»

В каноническом праве говорится, что хлеб, используемый для святого причастия, должен быть изготовлен из «лучшей и чистейшей пшеничной муки, которую только можно достать, а вино — из сброженного виноградного сока, хорошего и благотворного».

Майкл Ипгрейв, епископ Личфилдский и председатель Церковной литургической комиссии, сказал, что церковь не может пойти на изменение правил. При этом он пояснил, что эти же правила не требуют обязательного употребления алкоголя или пшеничного хлеба во время причастия. «Даже верующие, которые физически не могут принять причастие, должны быть уверены в том, что они по вере являются причастниками тела и крови Христа и тех благ, которые Он дает нам через них»,— заявил епископ.

Кирилл Сарханянц