Пермский разработчик приложения по поиску геолокации детей кратно увеличил прибыль

Пермский разработчик семейных приложений ООО «Кидс Аппс» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 196,6 млн руб., что выше предыдущего показателя более чем в десять раз (в 2023-м — 18 млн руб.). Чистая прибыль при этом выросла в 38 раз, с 1,2 млн руб. до 46,6 млн руб.

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Пермское ООО «Кидс Аппс» было зарегистрировано в феврале 2023 года. Ведет деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации. Единоличным владельцем и руководителем выступает пермский предприниматель Николай Кузнецов. Господин Кузнецов является учредителем еще трех организаций, связанных с информационно-коммуникационной сферой. По данным Znakoved.ru, с октября 2023 года разработчик использует товарный знак для предоставления телекоммуникационных услуг и создания программного обеспечения.

Согласно официальному сайту «Кидс Аппс», разработчик является автором нескольких приложений для родителей и детей, включая Kids360, «ЛогикЛайк» и GPS Tracker. Приложения созданы для контроля за местоположением ребенка и цифровым контентом, доступным ему в интернете.