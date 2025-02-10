Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Си Цзиньпин приедет на празднование Дня Победы в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение посетить празднование в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов. Китайские власти пока не подтверждали это.

«Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в свою очередь пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября»,— рассказал дипломат в эфире «России 24».

В предыдущий раз Си Цзиньпин посещал Москву в 2023 году. Его трехдневный визит пришелся на март и также состоялся по приглашению Владимира Путина.

В этом году о планах посетить парад Победы в Москве также говорили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия пригласит на парад очень много глав государств.

В 2024 году на парад Победы 9 мая были приглашены президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...