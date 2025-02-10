Си Цзиньпин приедет на празднование Дня Победы в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение посетить празднование в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов. Китайские власти пока не подтверждали это.

«Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в свою очередь пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября»,— рассказал дипломат в эфире «России 24».

В предыдущий раз Си Цзиньпин посещал Москву в 2023 году. Его трехдневный визит пришелся на март и также состоялся по приглашению Владимира Путина.

В этом году о планах посетить парад Победы в Москве также говорили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия пригласит на парад очень много глав государств.

В 2024 году на парад Победы 9 мая были приглашены президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса.