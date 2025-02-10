Посол РФ в Казахстане призвал не делать поспешных выводов о катастрофе в Актау

Не стоит делать «скоропалительных» заключений о катастрофе с участием самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) после публикации предварительного отчета о расследовании, заявил в интервью ТАСС посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

«Что же касается расследования, то им занимаются соответствующие экспертные организации Азербайджана, Бразилии, Казахстана и России. Призываю не торопиться со скоропалительными заключениями и выводами, а дождаться окончательных результатов»,— сказал дипломат. Он отметил, что Казахстан проявляет высокий профессионализм и объективность в расследовании катастрофы.

4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о ходе расследования. В документе нет информации о причинах падения самолета, однако приводятся подробности повреждения корпуса, расшифровки переговоров пилотов с диспетчерами о смене направления полета и другие сведения.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, который выполнял рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек, в том числе 7 россиян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет разбился из-за обстрела с земли, и потребовал компенсацию от российской стороны.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».