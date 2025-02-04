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Коммерсантъ FM
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Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета AZAL около Актау

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау. Из расшифровки переговоров следует, что пилот заявил о столкновении с птицами, запросил погоду в Махачкале, Минеральных водах и Баку. После этого он решил уходить в Актау.

Фото: Kazakhstan Emergency Ministry Press Service / AP

Фото: Kazakhstan Emergency Ministry Press Service / AP

«Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления»,— говорится в отчете. Схожие повреждения обнаружены на левом двигателе и левом крыле самолета. В документе указано, что повреждение, «вероятно, вызвано внешними объектами».

Экипаж воздушного судна сообщал диспетчерам о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел. Пилоты запросили посадку в ближайшем аэропорту, «где погода нормальная». Изначально они передали, что следуют в Минеральные воды. Позже они сказали о намерении лететь в Махачкалу или вернуться в Баку. Затем пилоты сообщили о смене курса на Актау. Одновременно они говорили об отказе гидравлической системы и взрыве кислородного баллона. Была зафиксирована разгерметизация.

Новость дополняется.

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Актау

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Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

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Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

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