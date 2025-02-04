Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета AZAL около Актау

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау. Из расшифровки переговоров следует, что пилот заявил о столкновении с птицами, запросил погоду в Махачкале, Минеральных водах и Баку. После этого он решил уходить в Актау.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kazakhstan Emergency Ministry Press Service / AP Фото: Kazakhstan Emergency Ministry Press Service / AP

«Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления»,— говорится в отчете. Схожие повреждения обнаружены на левом двигателе и левом крыле самолета. В документе указано, что повреждение, «вероятно, вызвано внешними объектами».

Экипаж воздушного судна сообщал диспетчерам о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел. Пилоты запросили посадку в ближайшем аэропорту, «где погода нормальная». Изначально они передали, что следуют в Минеральные воды. Позже они сказали о намерении лететь в Махачкалу или вернуться в Баку. Затем пилоты сообщили о смене курса на Актау. Одновременно они говорили об отказе гидравлической системы и взрыве кислородного баллона. Была зафиксирована разгерметизация.

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