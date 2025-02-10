СМИ: коалиционные переговоры в Австрии осложнены подходами к санкциям против РФ

Крайне правая Австрийская партия свободы (FPO) и правоцентристская Австрийская народная партия (OVP) не могут достичь соглашения на коалиционных переговорах. По данным источников Die Presse, среди прочего поводом для разногласий стал подход к санкциям против России и сотрудничеству со странами НАТО.

FPO, пишет Die Presse, хочет изучить влияние санкций Евросоюза против России на австрийскую экономику и договориться об исключениях для Вены «при первой же возможности». OVP, в свою очередь, выступает за принятие решений в координации с европейскими коллегами, как и прежде. Еще до парламентских выборов лидер FPO Герберт Кикль грозился блокировать антироссийские санкции и призывал Австрию придерживаться нейтралитета.

Австрийская партия свободы также настаивает на выходе из программы НАТО «Партнерство ради мира», в которой Австрия участвует с 1995 года. Тем самым, считает FPO, Вена подтвердит свой нейтралитет. Однако Австрийская народная партия выступила против этой инициативы.

Изначально OVP планировала не допустить победившую на парламентских выборах FPO в коалиционное правительство, но переговоры с социал-демократами и либеральной NEOS провалились. В связи с этим сформировать коалицию было поручено Герберту Киклю. В середине января FPO и OVP согласовали бюджетную политику.

Подробнее — в материале «Ъ» «Свобода выбора привела к выбору Партии свободы».

Лусине Баласян