Формирующие коалицию партии Австрии утвердили план сокращения дефицита бюджета

Крайне правая Австрийская партия свободы (FPO) и Австрийская народная партия (OVP) согласовали бюджетную политику и начинают переговоры по существу о формировании нового правительства. Представители партий заверили, что бюджетный план не предполагает повышения налогов и будет сосредоточен на сокращении госинвестиций и расходов аппаратов министерств. Таким образом планируется сэкономить €6,3 млрд.

«Сегодня я могу сообщить, что мы смогли за три дня интенсивных переговоров найти основополагающее решение и разработали ''дорожную карту'', чтобы предотвратить дефицитную процедуру ЕС в отношении Австрии»,— сказал глава победившей на парламентских выборах FPO Герберт Кикль.

Согласно базовому документу ЕС — Пакту стабильности и роста, дефицит бюджета стран объединения не должен превышать 3% ВВП. Еврокомиссия прогнозирует, что в 2025 году в Австрии показатель составит 3,7% ВВП, а в 2026-м — 3,5%. До 21 января Австрия должна представить план реструктуризации бюджета, иначе ЕК может запустить процедуру чрезмерного дефицита.

Согласно предварительным планам коалиции, сэкономить средства планируется в том числе за счет сокращения субсидий. Вместе с тем почти €1 млрд планируется получить за счет «корректировок налоговой системы». FPO и OVP пообещали представить детали не позднее текущей недели. Экономический кризис республики совпал с политическим: после победы FPO правоцентристская OVP пыталась сформировать коалицию с другими партиями, но коалиционные переговоры провалились.

Подробнее — в материале «Ъ» «Свобода выбора привела к выбору Партии свободы».

Лусине Баласян