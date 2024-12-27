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Суд приговорил уральца к 7,5 годам колонии за нападение на сотрудника ИВС

Верхнесалдинский районный суд приговорил к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима местного жителя за применение насилия к сотруднику изолятора временного содержания. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, осужденный ударил сотрудника ногой в плечо, от чего тот «испытал физическую боль».

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

«В судебном заседании мужчина вину не признал, пояснив, что умысла на применение насилия, на причинение сотруднику изолятора физической боли у него не было»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд признал осужденного виновным по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в июне в Верхней Салде мужчину приговорили к одному году колонии за насилие над сотрудником полиции. По данным следствия, он в состоянии алкогольного опьянения находился в кабинете регионального управления МВД, куда его доставили по подозрению в совершении преступления против жизни и здоровья другого лица. Осужденный умышленно нанес один удар кулаком по лицу полицейского.

Мария Шараева

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