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В Марий Эл единовременные выплаты контрактникам увеличили до 1,8 млн рублей

В Республике Марий Эл единовременную выплату для добровольцев и иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ или войсками национальной гвардии увеличили до 1,8 млн рублей. Об этом сообщает глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Ранее размер выплаты составлял 1,4 млн рублей. Еще 400 тысяч рублей добавило к сумме Министерство обороны.

Для тех, кто был призван по призыву и заключил контракт, размер выплаты от республики составит 1 млн руб. Всего в регионе действуют около 50 мер социальной поддержки для военнослужащих.

Влас Северин

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