Основателя «Хортицы» объявили в международный розыск за финансирование ВСУ

Следователи объявили номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка в международный розыск по делу о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Господина Черняка обвиняют в перечислении ВСУ более 1,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Темпалова, Коммерсантъ Фото: Марина Темпалова, Коммерсантъ

Украинскому бизнесмену обвинение предъявили заочно, на его активы наложен арест. «Вынесено постановление об объявлении его в международный розыск, поскольку он находится за пределами Российской Федерации»,— сказано в документах.

Global Spirits — международный алкогольный холдинг, в России принадлежащие ему предприятия производили алкогольные напитки под марками «Хортица», «Мороша», «Первак».

Дело по факту финансирования терроризма в отношении Евгения Черняка возбудили в июле 2023 года. По данным СКР, с февраля по апрель 2022-го он вместе с «иными лицами» вступил в сговор, направленный на финансирование террористической деятельности на территории РФ. Господин Черняк заочно арестован. В рамках расследования задержаны двое его доверенных лиц. Одному из них предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), другому — по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

В июне 2024 года Ленинский районный суд по иску Генпрокуратуры национализировал 100% долей уставных капиталов и акций семи предприятий, принадлежащих Global Spirits.

Подробности — в материале «Ъ» «Алкоэкстремизм».