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Коммерсантъ FM
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МВД России объявило в розыск владельца бренда «Хортиця» за финансирование терроризма

Следственное управление СКР по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении украинского предпринимателя главы наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits (владеет ликеро-водочным заводом «Хортиця») Евгения Черняка. Его обвиняют в перечислении украинской армии более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности на территории России. Господина Черняка объявили в розыск, двое его соучастников задержаны.

Евгений Черняк

Евгений Черняк

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Евгений Черняк

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года господин Черняк и «иные лица» вступили в преступный сговор, направленный на финансирование террористической деятельности на территории РФ. СКР утверждает, что они перечислили вооруженным силам Украины и другим украинским вооруженным формирования свыше 500 млн руб. Кроме того, по данным СКР, в июне текущего года Евгений Черняк приобрел и поставил украинским военнослужащим товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью более 90 млн руб. В отношении господина Черняка возбудили дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (финансирование терроризма).

В рамках расследования дела украинского бизнесмена были задержаны двое его доверенных лиц. Одному из них предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки), другому — по пп. «а,б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке совершенное группой лиц в особо крупном размере). Их имена не уточняются.

«Евгений Черняк объявлен в розыск, проводятся следственные действия, направленные на установление его местонахождения и задержание. Проведено более 10 обысков на территории Москвы, Московской области и других регионов. Изъяты печати различных коммерческих организаций, электронные носители и технические средства»,— сообщила пресс-служба СКР. Следствие намерено в ближайшее время рассмотреть вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого выступает Евгений Черняк.

Евгений Черняк — генеральный директор международного алкогольного холдинга Global Spirits, основанного в 2008 году. Его штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. В частности, ему принадлежит ЛВЗ «Хортиця», Одесский коньячный завод и завод «Крымский винный дом». В портфель брендов Global Spirits входят такие водочные торговые марки как «Хортиця», «Мороша», Blagoff. После начала российской военной операции на Украине Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на рынке России.

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