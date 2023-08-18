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Коммерсантъ FM
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Московский суд заочно арестовал украинского владельца «Хортиця» Евгения Черняка

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов), украинского бизнесмена и владельца алкогольного холдинга Global Spirits (владеет ликеро-водочным заводом «Хортиця»). Его подозревают в финансировании терроризма из-за пожертвований вооруженным силам Украины (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Срок ареста — два месяца. Дело появилось в картотеке сегодня, 18 августа.

Евгений Черняк

Евгений Черняк

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Евгений Черняк

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Решение по делу вынесли судом накануне. По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года бизнесмен перечислил вооруженным силам Украины 500 млн руб. Кроме того, по данным следствия, в июне 2023 года он купил для украинских военных предназначенные для ведения боевых действий товары на сумму 90 млн руб.

Евгения Черняка объявили в розыск в России 3 июля. Также его включили в перечень террористов и экстремистов. Подельниками бизнесмена следствие считает учредителей и руководителей его компании. Соучастников уже задержали. Одному предъявили обвинение по статье о даче взятки, другому — по статье о посредничестве в даче взятки группой лиц в особо крупном размере.

Евгений Черняк — гендиректор международного алкогольного холдинга Global Spirits. Ему принадлежит завод «Хортиця», Одесский коньячный завод и «Крымский винный дом», а также бренды «Хортиця», «Мороша», Blagoff. После начала боевых действий России на Украине Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию на российском рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Финансировали военкома и ВСУ».

Анастасия Ларина

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