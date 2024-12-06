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Новым генконсулом Китая в Екатеринбурге стал Ло Шисюн

В Екатеринбурге новым генеральным консулом Китайской Народной Республики (КНР) стал Ло Шисюн, сообщили на сайте генконсульства Китая.

Новый генконсул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн

Новый генконсул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн

Фото: Сайт генерального консульства Китая в Екатеринбурге

Новый генконсул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн

Фото: Сайт генерального консульства Китая в Екатеринбурге

«Мы со всеми сотрудниками генконсульства будем руководствоваться идеями Си Цзиньпина о дипломатии, решительно реализовать важные договоренности глав двух государств об укреплении межрегионального сотрудничества Китая и России, с полным энтузиазмом способствовать развитию практического сотрудничества регионов консульского округа с Китаем по всем направлениям»,— говорится в приветственном слове генконсула.

По данным «Областной газеты», ранее он работал политическим советником посольства КНР в Армении, советником Евразийского департамента Министерства иностранных дел Китая и советником-посланником посольства КНР в Беларусии.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге закончился срок исполнения полномочий генкоснула Китая Цуй Шаочуня. Он занимал этот пост с марта 2020 года.

Ксения Тарских

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