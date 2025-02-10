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Боец СВО из Ростовской области посмертно представлен к ордену Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества участника СВО из Ростовской области Антона Яковлева. Об этом сообщила пресс-служба администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения Кашарского района в своем Telegram-канале.

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Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

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Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

Антон Яковлев — уроженец х. Черниговка. В 1995 году он окончил школу и устроился работать каменщиком. Затем ушел в армию, где проходил службу в воинской части механиком-водителем. Также он был ветераном боевых действий в Северо-Кавказском регионе в должности заместителя командира взвода и БМП. После демобилизации в 2002 году продолжил работать каменщиком в донской столице.

В октябре 2022 боец ушел на СВО в качестве добровольца, воевал на Донецком направлении. 2 сентября 2024 года Антон Яковлев погиб, спасая товарища.

Анастасия Казуков

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