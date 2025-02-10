Управляющий Суэцким каналом ожидает нормализации его работы к концу марта

Движение по Суэцкому каналу нормализуется к концу марта и полностью восстановится к середине года, считает глава управления канала Осама Рабие. Он отметил, что это возможно при соблюдении перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас».

По словам господина Рабие, сейчас через канал проходит не более 32 кораблей в день. До начала войны в секторе Газа через канал ежедневно проходили 75 судов. Он уточнил, что доходы от работы канала упали примерно на 60%, а убытки в текущем финансовом году (закончится в июне) составят около $7 млрд, передает Bloomberg.

Проходящие через канал суда подвергались атакам йеменских хуситов, поддерживающих «Хамас»,— они выбирали своими целями суда стран, оказывающих поддержку израильской стороне. Хуситы обещали России и Китаю не атаковать их суда, но, по данным Reuters, в 2024 году минимум три танкера с российскими нефтепродуктами подверглись атакам. Выручка Суэцкого канала по итогам 2023/24 финансового года сократилась на 23,4%.

О возобновлении поставок по каналу — в материале «Ъ» «Российский уголь огибает хуситов».