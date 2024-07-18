Выручка Суэцкого канала упала почти на четверть

Выручка Суэцкого канала по итогам 2023/24 финансового года (завершился 30 июня) сократилась на 23,4%, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы управления канала Усамы Рабии. Она составила $7,2 млрд против $9,4 млрд в 2022/23 финансовом году. Количество судов, прошедших через канал, за год сократилось с 25,9 тыс. до 20,1 тыс.

Падение грузоперевозок через Суэцкий канал связано с постоянными нападениями йеменских хуситов на торговые суда в Красном море. Хуситы еще в середине ноября прошлого года заявили, что будут наносить удары по целям, связанным с Израилем, в том числе по торговым судам. 9 декабря прошлого года представитель хуситов заявил, что движение будет препятствовать проходу судов, направляющихся в Израиль, вне зависимости от того, какой стране они принадлежат.

В конце 2023 года объем грузоперевозок по Суэцкому каналу сократился на 28%. По итогам января выручка канала упала на 47%. А в марте министр финансов Египта Мухаммед Мааит заявлял о падении выручки уже на 50%.

О том, как атаки хуситов в Красном море влияют на рынок грузоперевозок, читайте в материале «Суда попали под удар».

Кирилл Сарханянц